Juegos Bonaerenses:  Resultados de la primera jornada

Este martes dio inicio la actividad para la delegación de General Paz, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

Los resultados fueron muy positivos, te invitamos a conocerlos:

General Paz 2 Vs.0 Tornquist: Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)

Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía

General Paz 0 Vs. 2 Patagones – Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)

Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Rodríguez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino

General Paz 2 Vs. 0 Cañuelas – Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)

Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell

Bolívar 1 Vs. 2 General Paz – Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)

Ciro Galli y Roberto Castro

Trenque Lauquen 6 Vs. 15 General Paz – Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)

Prósperi Alberto Oscar y Pérez José

Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A) – Guamini 0 Vs. 1 General Paz / Moreno 1 Vs. 0 General Paz

Luisa Loyola y Gregorio Maggi Benito

General Paz 2 Vs. 0 Benito Juárez – Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)

Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin

Sapo-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre – Etapa clasificación: 1º – 03960.000 puntos

Ubaldo Torres y Adriel Malla

General Paz 2 Vs. 0 General Las Heras – Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)

Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño

Lanzamiento de Disco sub 14 – Tallarico Zoe 5º  lugar

Mañana continúa la actividad con todas las disciplinas grupales, además de competir Manuela Olivera Ponce de León, en – Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Libres- S15

Cronograma:

9:00 – HANDBALL PLAYA-SUB 14-MASCULINO-LIBRE ante General Viamonte 

10:30 – VOLEIBOL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA ante Olavarría
10: 30BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE frente a Trenque Lauquen

11:00- FUTBOL TENIS-INTER GENERACION-MASCULINO-LIBRE vs. La Matanza

11:00TEJO-B-MASCULINO-LIBRE vs. Morón

14: 00 – TRUCO-INTER GENERACION-AMBOS SEXOS-LIBRE ante Castelli

14:30VOLEIBOL-SUB 18-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA frente a Mar chiquita

15:15BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE vs. Malvinas Argentinas

15:30: SAPO-INTER GENERACION-AMBOS SEXOS-LIBRE –Etapa de clasificación

LANZAMIENTO DE BALA SUB 14 LIBRE – Emilia Eichel

