Juegos Bonaerenses:  Resultados de la primera jornada

Este martes dio inicio la actividad para la delegación de General Paz, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses.
Los resultados fueron muy positivos, te invitamos a conocerlos:
General Paz 2 Vs.0 Tornquist: Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)
Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía
General Paz 0 Vs. 2 Patagones – Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)
Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Rodríguez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino
General Paz 2 Vs. 0 Cañuelas – Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)
Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell
Bolívar 1 Vs. 2 General Paz – Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)
Ciro Galli y Roberto Castro
Trenque Lauquen 6 Vs. 15 General Paz – Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)
Prósperi Alberto Oscar y Pérez José
Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A) – Guamini 0 Vs. 1 General Paz / Moreno 1 Vs. 0 General Paz
Luisa Loyola y Gregorio Maggi Benito
General Paz 2 Vs. 0 Benito Juárez – Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)
Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin
Sapo-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre – Etapa clasificación: 1º – 03960.000 puntos
Ubaldo Torres y Adriel Malla
General Paz 2 Vs. 0 General Las Heras – Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)
Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño
Lanzamiento de Disco sub 14 – Tallarico Zoe 5º lugar
Mañana continúa la actividad con todas las disciplinas grupales, además de competir Manuela Olivera Ponce de León, en – Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Libres- S15
Cronograma:
9:00 – HANDBALL PLAYA-SUB 14-MASCULINO-LIBRE ante General Viamonte
10:30 – VOLEIBOL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA ante Olavarría
10: 30 – BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE frente a Trenque Lauquen
11:00- FUTBOL TENIS-INTER GENERACION-MASCULINO-LIBRE vs. La Matanza
11:00 – TEJO-B-MASCULINO-LIBRE vs. Morón
14: 00 – TRUCO-INTER GENERACION-AMBOS SEXOS-LIBRE ante Castelli
14:30 – VOLEIBOL-SUB 18-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA frente a Mar chiquita
15:15 – BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE vs. Malvinas Argentinas
15:30: SAPO-INTER GENERACION-AMBOS SEXOS-LIBRE –Etapa de clasificación
LANZAMIENTO DE BALA SUB 14 LIBRE – Emilia Eichel