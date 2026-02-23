Consejo Escolar de General Paz informa

El Consejo Escolar informa que el ACTO PÚBLICO presencial para la designación de cargos de Auxiliar Temporario- Mensualizado se llevará a cabo el día jueves 26 de febrero en el SUM de la Casa de la Provincia (planta baja).

Se comenzará a las 18:00 hs. con los movimientos de titulares y mensualizados, según orden de antigüedad. Se recuerda, a los interesados, que deben cumplir 1 año de permanencia en el cargo en esa escuela.

A las 18:30 hs se realizará el Acto Público con los cargos despejados luego de los movimientos, siendo estos designados como temporarios- mensualizados.

Hasta la fecha son 4 (cuatro) los cargos a cubrir aprobados por Recursos Humanos.

Los interesados deben presentarse con:

➤ DNI

➤ Antecedentes penales provinciales

Se recuerda que no deben encontrarse en uso de licencia ni bajo cobertura de ART al momento de hacerse cargo.

CUERPO DE CONSEJEROS ESCOLARES

VERONICA NOEMI ARENAS TELMO MARTIN DIAZ Secretaria Vice Presidenta