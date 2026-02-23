Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Española

Ranchos, 23 de febrero de 2026

publicidad

ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Gral. Paz en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social y la normativa vigente del INAES, convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria para el día sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 hs., en su sede de la calle Leopoldo Casal N.º 3056 de la ciudad de Ranchos a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos (2) socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2. Designación de nuevo Tesorero para completar el mandato vigente, en virtud del fallecimiento del titular del cargo.

Se deja constancia de que la Asamblea sesionará válidamente con el quórum establecido en el Estatuto Social. Transcurrida una hora de la fijada sin haberse logrado quórum suficiente, se sesionará con el número de socios presentes, conforme lo dispone el Estatuto.

Ciafardini, María Eugenia Torrissi, Sebastián

Secretaria Presidente