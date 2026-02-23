Vacunación antirrábica gratuita

La Secretaría de Producción y Ambiente de la Municipalidad de General Paz, comunica que el día martes 24 de febrero de 16:00 a 18:00 hs. en la Plaza Niños de Belén, se estará llevando a cabo la vacunación antirrábica para caninos y felinos, a partir de los 3 meses de edad.

publicidad

Para mayor información dirigirse a la mencionada Secretaría en horario municipal o vía whatsapp al siguiente número: 2241-496631.

*En el caso de felinos, concurrir con jaula o bolsa para su contención.