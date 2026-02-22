Barrios y Álvarez firmaron obras de infraestructura y visitaron espacios deportivos y comunitarios

Los funcionarios firmaron el inicio de obras de agua y cloaca Junto al director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, visitaron el Club Atlético Ranchos donde se realizó una nueva jornada “Braian Toledo”.

La directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, se reunió con el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, para continuar mejorando los barrios populares de la Provincia a través de intervenciones integrales que mejoren la calidad de vida de los y las bonaerenses.

En este sentido, los funcionarios firmaron un convenio para realizar obras de infraestructura en el distrito que impulsen la integración urbana de 39 familias. El proyecto contempla la ejecución de 175 metros lineales de red de agua con 18 conexiones domiciliarias y la construcción de 740 metros lineales de red cloacal con 39 conexiones domiciliarias.

Por otra parte, los funcionarios junto al director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, visitaron el Club Atlético Ranchos, donde se llevó a cabo una nueva jornada solidaria “Braian Toledo”, para mejorar las instalaciones del lugar, a través de refacciones en el Playón multideportivo “Juan Carlos Veramendi, y tareas de pintura.

Esta jornada se suma a las ya realizadas en distintos clubes barriales y espacios deportivos ubicados en La Matanza, San Isidro, Tres de Febrero, Almirante Brown y Morón.

Además, visitaron el Centro de Educación Física Ranchos y el Centro Comunitario Néstor Kirchner, dos espacios de encuentro donde las familias se reúnen para sus actividades culturales, educativas y deportivas.

“La Provincia sigue apostando a trabajar articuladamente con los municipios para abordar las necesidades de manera transversal, que garanticen más derechos y dignidad para los barrios populares”, destacaron las autoridades provinciales.