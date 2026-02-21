Crece la incertidumbre por la continuidad de Lácteos Verónica: plantas paralizadas y salarios adeudados

La empresa de lácteos se encuentra en una situación de crisis; trabajadores de la firma se movilizaron hacia una de las plantas para exigir respuestas.

Lácteos Verónica atraviesa una situación de crisis y peligra su continuidad. La empresa adeuda pagos de salarios a sus trabajadores, mientras la producción en sus plantas se mantiene detenida. Trabajadores se movilizaron para exigir respuestas.

“Ayer nos hicieron un depósito de $20.000, es una burla. Queremos que alguien nos dé respuestas serias. Todos tenemos familias”, señaló uno de los operarios en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Y es que el viernes pasado, trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos, realizaron una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe. La situación de crisis en Lácteos Verónica y alcanza sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

“Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Los productos se vendían muy bien, eran de muy buena calidad, tenían años de trayectoria y prácticamente se vendían solos. Pero hoy ya no aparecen en góndolas”, indicaron desde la compañía.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.

Los propios trabajadores comentan que no recibieron sus sueldos correspondientes a diciembre y enero, mientras que solamente les depositaron la mitad del aguinaldo y $37.000 en dos pagos.

También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que consideran como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.

El gremio de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) había mencionado la existencia de ciertos compradores, aunque todavía no se concretó ninguna operación que confirme la venta.

La situación

Lácteos Verónica presentó un plan de reestructuración ante la Secretaría de Trabajo

En julio del año anterior, la empresa presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación su propuesta de reestructuración en el marco de un procedimiento preventivo de crisis contemplado en la ley 24.013

Según los últimos datos más recientes de la empresa, Verónica pasó de procesar 800 mil litros diarios a solo 300 mil, lo que generó una elevada capacidad ociosa que impactó en sus finanzas y la obligó a vender su inmueble central.

Meses atrás, la firma láctea argumentó que la crisis que atraviesa está directamente vinculada con la caída de la producción láctea nacional (7% en 2024), el descenso del consumo interno (9,7% el año pasado), el aumento sostenido de costos por el contexto inflacionario, la escasa competitividad de la cadena de valor y la fuerte concentración del mercado.

