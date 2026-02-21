Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva convoca a Asamblea

Convocatoria a asamblea extraordinaria de socios

Villanueva 20 de febrero de 2026

La comisión directiva convoca a asamblea extraordinaria de socios según artículo 34 del estatuto a efectuarse el día viernes 13 de marzo del corriente a las 18 hs en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva ubicada en calle Güemes 906 de dicha localidad.

ORDEN DEL DIA:

Poner a consideración la aprobación de la compra del inmueble del cuartel.

Autorizar al presidente la firma de los documentos para tal fin.

GABRIELA N. CHIAZZARO LOPEZ NESTOR MELLETTI

Secretaria Presidente

Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva.