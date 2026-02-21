Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva convoca a Asamblea

Convocatoria a asamblea extraordinaria de socios
publicidad
Villanueva 20 de febrero de 2026
La comisión directiva convoca a asamblea extraordinaria de socios según artículo 34 del estatuto a efectuarse el día viernes 13 de marzo del corriente a las 18 hs en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva ubicada en calle Güemes 906 de dicha localidad.
ORDEN DEL DIA:
- Poner a consideración la aprobación de la compra del inmueble del cuartel.
- Autorizar al presidente la firma de los documentos para tal fin.
GABRIELA N. CHIAZZARO LOPEZ NESTOR MELLETTI
Secretaria Presidente
Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva.
Noticia patrocinada por