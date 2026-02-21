Javier Rodríguez encabezó una ronda de negocios con supermercadistas chinos para fortalecer la presencia de PyMEs bonaerenses

Más de 270 empresas participaron del encuentro, que apuntó a vincular producción local con autoservicios chinos y ampliar canales de comercialización.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, al intendente de La Plata, Julio Alak y al presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, Chen Xing, una ronda de negocios entre PyMEs bonaerenses y autoservicios chinos, que se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata.

La actividad reunió a 273 empresas productoras de bienes finales destinados a góndola, pertenecientes a rubros como alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza, textil, calzado, artículos del hogar y ferretería. El objetivo central fue generar vínculos comerciales directos que permitan ampliar la presencia de la producción bonaerense en los canales de venta de cercanía.

Durante la apertura, Javier Rodríguez señaló que “este es un ámbito que desde el sector público promovemos y organizamos para generar algo que consideramos clave: la interacción directa entre el sector productivo y el sector comercial”, y destacó que se trata de “una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno y, sobre todo, para cuidar la producción y el trabajo bonaerense”.

En ese sentido, el ministro remarcó que para los comercios el encuentro “significa la posibilidad de conocer una oferta amplia y diversa, productores que tal vez no forman parte de su circuito habitual”, y agregó que permite “descubrir la enorme capacidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires y sumar a sus góndolas productos de calidad, con estándares de excelencia y con identidad bonaerense”.

La jornada se consolidó como un espacio estratégico para el diálogo entre quienes producen en la provincia y uno de los sectores comerciales con mayor capilaridad territorial. “Sabemos que cerca de dos tercios de quienes están participando son productores de alimentos. Eso habla del potencial productivo de nuestra provincia y del rol estratégico que tiene el sector alimentario en nuestra economía”, afirmó el ministro.

Desde la perspectiva de las PyMEs, Javier Rodríguez sostuvo que la ronda “representa la posibilidad de abrir un nuevo canal de comercialización”, y explicó que se trata de “una herramienta adicional para colocar su producción, ampliar mercados y fortalecer los emprendimientos”, al tiempo que advirtió que “en momentos como los que estamos atravesando, generar estos espacios de vinculación es todavía más importante”.

El Ministerio de Desarrollo Agrario participó con un stand institucional de la Dirección Provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios, desde donde se difundieron las políticas públicas del área, se exhibieron productos del programa Alimentos Bonaerenses y se brindó asesoramiento técnico sobre registros, habilitaciones y herramientas de acompañamiento productivo. En ese marco, el ministro destacó que “además del encuentro comercial, hoy están presentes distintos organismos de la Provincia para brindar asesoramiento y acompañamiento”, y subrayó que “todo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está a disposición para acompañar el desarrollo productivo”.

Del total de empresas inscriptas, el 67% correspondió a alimentos y bebidas, y casi el 40% estuvo liderado por mujeres. Más del 65% de las firmas participantes fueron pequeñas unidades productivas con menos de 20 personas empleadas, lo que reflejó el fuerte protagonismo de las PyMEs en la jornada.

Finalmente, Javier Rodríguez enmarcó la iniciativa dentro de una política provincial más amplia y recordó que “este es un objetivo claro de nuestro gobernador, Axel Kicillof: seguir trabajando junto a la producción, acompañando a cada emprendimiento y a cada empresa, especialmente en este contexto”.

La ronda de negocios se desarrolló a lo largo de toda la mañana y la primera parte de la tarde, con entrevistas programadas entre productores y representantes de autoservicios chinos, consolidando un ámbito de vinculación comercial directa y efectiva para el sector productivo bonaerense.