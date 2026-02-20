El Frente Docente confirmó que todos los gremios se suman al paro del 2 de marzo

FEB, SUTEBA, UDOCBA, los privados de SADOP y AMET -escuelas técnicas- firmaron un comunicado conjunto. Reclamos a Nación y Provincia.

El Frente de Unidad Docentes bonaerense confirmó hoy que todos los gremios que lo integran se plegarán al paro del próximo lunes 2 de marzo, que postergará en los hechos el inicio de clases por 24 en la provincia.

publicidad

Hasta ahora, solo la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) había confirmado oficialmente el paro, tras rechazar la propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof. SUTEBA también había anunciado un paro para el 2, pero contra la política educativa del gobierno de Javier Milei, más allá de que también había considerado insuficiente la suba ofrecida por provincia.

Pero ahora en FUDB difundió un comunicado firmado por todas las entidades ratificando el paro del 2: a FEB y SUTEBA se suman los privados de SADOP, los representantes de las escuelas técnicas nucleadas en AMET y UDOCBA, el gremio docente alineado con la CGT.

2 DE MARZO- PARO DOCENTE: ¡NO AL AJUSTE EDUCATIVO!



Frente de Unidad Docente Bonaerense

AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDOCBA pic.twitter.com/c1vqn3Y3Tr — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) February 19, 2026

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Y también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial.

Como informó DIB, los docentes rechazaron un incremento del 3% para los salarios de febrero y harán un paro que interrumpirá el inicio de las clases por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno, hace 6 años.