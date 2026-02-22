Maximiliano Abad llamó a construir una alternativa en la Provincia y fortalecer el radicalismo

El senador cuestionó la gestión de Axel Kicillof y pidió un partido “valiente” para enfrentar al oficialismo y construir una alternativa en la Provincia.

El radicalismo bonaerense volvió a mostrar señales de reorganización política con un acto encabezado por el senador nacional Maximiliano Abad, quien llamó a construir una alternativa en la provincia y fortalecer el rol del partido a nivel nacional.

El encuentro, organizado por la Unión Cívica Radical marplatense, se realizó en Mar del Plata y reunió a dirigentes, intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y presidentes de comité de toda la provincia, entre los que se encontraban el presidente de la UCR General Paz, Marcelo Lois, y el candidato a Concejal en las últimas elecciones, por la Libertad Avanza, Cristian Dobaño.

La jornada, desarrollada en el club Talleres bajo la consigna “Para influir en la realidad no hay que tener miedo, hay que hablar”, contó con la apertura del presidente del radicalismo local, Gustavo “Tato” Serebrinsky, y de la vicepresidenta de la Juventud Radical bonaerense, Rocío Tedesco.

Durante su discurso, Abad planteó la necesidad de fortalecer el espacio político y construir una propuesta competitiva. “ Para construir una alternativa en la Provincia de Buenos Aires necesitamos un partido valiente, capaz y lúcido. Para influir a nivel nacional, hace falta unidad y liderazgo ”, afirmó. Además, sostuvo que el radicalismo debe ser “moderno, representativo, republicano y federal” y remarcó la importancia de consolidar presencia territorial.

El dirigente también cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof y convocó a renovar la agenda partidaria. “Para enfrentar al kirchnerismo outlet de Kicillof, que ya no tiene épica, resultados ni crédito social, necesitamos una hoja de ruta clara”, expresó. En ese marco, señaló como prioridades la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, la defensa de las pymes y la promoción de un modelo de desarrollo basado en producción, educación e innovación, además de convocar a escuchar a los jóvenes y adaptar la democracia liberal a los desafíos actuales.

Sobre el cierre, Abad llamó a preparar al partido para gobernar. “Esta noche, desde Mar del Plata, quiero invitarlos a soñar otra vez. No un sueño imposible, sino uno realista, tangible y preciso: un radicalismo potente, respetado y competitivo, que sea protagonista de las grandes definiciones”, afirmó. “No hay que esperar. El momento es ahora. Todos juntos. En unidad. Preparados para gobernar”, concluyó.

También participaron del acto el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador y el ex intendente de San Isidro Gustavo Posse, quienes respaldaron la convocatoria. Salvador destacó la necesidad de modernizar el partido y abordar temas como la inseguridad, el empleo y la situación del IOMA, al afirmar que “con 140 años de historia, el radicalismo puede volver a ser opción con intendentes, gobernadores y legisladores comprometidos”. Posse, en tanto, señaló que el encuentro representa “el puntapié inicial para volver a protagonizar el cambio” y convocó a conformar un frente político amplio que dé respuesta a las demandas sociales y garantice una sociedad más justa frente a las falencias del Estado provincial.

Fuente: INFOCIELO