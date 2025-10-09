Allanamientos y aprehensión por causa de robo

En el día de la fecha, se llevaron a cabo dos allanamientos en Ranchos, en el marco de una causa por “Robo”, los cuales resultaron positivos, y se procedió a aprehender a una persona de sexo masculino.

“Tras arduas tareas investigativas, y encubiertas, llevadas a cabo personal del Comando de Prevención Rural de General Paz, se logró individualizar a los causantes y sus respectivos domicilios”, informan desde el CPR.

“Aportando material de prueba fehaciente al magistrado de intervención, fueron otorgadas dos órdenes de allanamiento, las cuales fueron llevadas a cabo en el día de la fecha, en dos domicilios de esta localidad”.

Las mismas “arrojaron resultados altamente positivos, logrando secuestrar elementos que fueron sustraído a las víctimas, logrando la aprehensión de un masculino mayor de edad de esta localidad”, agregaron.

En los operativos realizados, “se procede a secuestrar tres fundas de cuero de cuchillo verijero sin sus respectivos cuchillos, un tenedor asador con mango de madera de unos 40 cm de largo aproximadamente, una chaira con mango de hueso de color blanco, pinza de mango se goma de color roja y negra, un cuchillo verijero de mango de madera color marrón, con funda de cuero color marrón, y un cobertor de cabeza moto guadaña de color naranja”, detallaron.

Interviene ayudantía fiscal local, Jugado de Garantías Nº 1