Juegos Bonaerenses: Clasificados a Mar del Plata de General Paz

La final provincial de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses, está a un paso de concretarse, y General Paz ya tiene sus clasificados.

La competencia deportiva y cultural más importante de la Provincia de Buenos Aires organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque tendrá su culminación con la final en Mar del Plata, que se concretará entre el 13 y el 18 de octubre.

Con la instancia interregional, incorporada en el año 2024, se completó la etapa de eliminaciones.

Allí se disputaron disciplinas como básquet, cestoball, futsal, fútbol en distintas modalidades, fútbol playa, handball, handball playa, hockey, rugby seven, sóftbol y vóley. Instancia que reagrupa a las ocho regiones tradicionales en 16, fortaleciendo la integración y la competencia entre municipios.

En la presente edición, los representantes de nuestro municipio clasificaron en doce disciplinas deportivas, y lamentablemente en ninguna de Cultura.

A medida que se fueron dando las clasificaciones, hemos ido informando, sin embargo, aquí te presentamos a quienes disputarán la final provincial, tanto en juveniles, adultos mayores, intergeneracional y discapacitados:

Milagros Domínguez – PCD motor silla de ruedas Manuela Olivera – PCD Natación Mario Farisano – PCD Natación Emilia Eichel – Lanzamiento de Bala sub14 libre Florencia Sequeira – Lanzamiento de Bala Martín Eichel – Lanzamiento de Bala S18 Vóley S18 Masculino Beach Handaball S14 Masculino Mora Bianco y Maite D’Addona – Beach Vóley S14 Maite Quetgles y Fiamma Bonavita – Beach Vóley S16 Rodolfo Spinozi y Gregorio Maggi- Truco Intergeneracional Ubaldo Torres y Adriel Malla- Sapo Intergeneracional Ciro Galli y Roberto Castro – Fútbol tenis Intergeneracional Prósperi Alberto y Pérez José- Tejo Masculino B Bonaerenses en carrera: Sofía Adriozola, kevin Quinteros, Claudio Díaz, Santiago Andreoli y Norma Zaffignani