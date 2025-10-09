Chascomús: El gobernador Kicillof encabezará la asamblea del Consejo Provincial de Turismo

El próximo lunes 13, el gobernador Axel Kicillof visitará Chascomús para encabezar una nueva asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), un espacio de intercambio que reúne a los principales actores de la actividad turística bonaerense.

Durante el encuentro, que contará con la participación de representantes públicos y privados del sector, se abordarán distintas temáticas vinculadas al desarrollo turístico en la provincia, la promoción de destinos y la articulación entre los municipios y el gobierno provincial.

De la jornada también participarán el ministro de Producción Augusto Costa y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez.

El CoProTur funciona como un ámbito de trabajo y debate en el que se analizan políticas y estrategias para fortalecer la actividad, fomentar la integración regional y consolidar a Buenos Aires como un destino turístico diverso y competitivo.

Fuente: El Fuerte