Ya llega el Loma Verde Rock

Este domingo 5 de abril, en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.

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Una nueva edición del Loma Verde Rock ya está cerquita, y será el próximo fin de semana, a partir de las 14hs, con la participación de 9 bandas. El evento es organizado por DDK Loma Verde.

No te podés perder la oportunidad de disfrutar de una tarde a puro rock, y colaborando con la escuela de Deryon Do Kwan, que con tan alto nivel, profesionalismo y talento, nos representa en competencias nacionales e internacionales.

Actuarán:

  • GURI
  • ABASTO REGGAE
  • LOS METE PUAS
  • CAPITAN PATO
  • PIXELADOS
  • 61 Y 49
  • LOS TOYS
  • LIVE KILLER
  • L.O.H.B.O
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