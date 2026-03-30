El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, tiene el agrado de invitar a la comunidad a los actos programados en el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.
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PROGRAMA OFICIAL
- Miércoles 1° de abril
- 22:00 hs.: “Vigilia en espera del 2 de abril”, organizada por el Grupo Pro Malvinas
Plazoleta “Coronel Conde” – Loma Verde
- ACTO CENTRAL – JUEVES 2 DE ABRIL – 10:00 hs.
Salón de Usos Múltiples, Camping Villanueva – Balneario Río Salado, Villanueva.
- Izamiento de Pabellones y Ofrenda Floral.
- Himno Nacional Argentino.
- Palabras alusivas a cargo de la docente de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “María Ana Cuburú”, Prof. María Borda.
- Presentación de la actividad de realización de un mural, en el marco del proyecto de articulación “Memoria Colectiva”, que llevan adelante las comunidades del Jardín de Infantes N° 903; E.P. N° 11; E.P. N° 9 y E.S. N° 3, a cargo de la Bibliotecaria Estela de Araquistain.
- Marcha de Malvinas
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