El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, tiene el agrado de invitar a la comunidad a los actos programados en el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas.

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PROGRAMA OFICIAL

Miércoles 1° de abril

22:00 hs.: “Vigilia en espera del 2 de abril”, organizada por el Grupo Pro Malvinas

Plazoleta “Coronel Conde” – Loma Verde

ACTO CENTRAL – JUEVES 2 DE ABRIL – 10:00 hs.

Salón de Usos Múltiples, Camping Villanueva – Balneario Río Salado, Villanueva.

Izamiento de Pabellones y Ofrenda Floral. Himno Nacional Argentino. Palabras alusivas a cargo de la docente de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “María Ana Cuburú”, Prof. María Borda. Presentación de la actividad de realización de un mural, en el marco del proyecto de articulación “Memoria Colectiva” , que llevan adelante las comunidades del Jardín de Infantes N° 903; E.P. N° 11; E.P. N° 9 y E.S. N° 3, a cargo de la Bibliotecaria Estela de Araquistain. Marcha de Malvinas

