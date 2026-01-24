Vientos de cambios para la Limitada Belgranense

“La Histórica” comenzará su temporada 2026, la 43ª, el próximo 7 de marzo en el Autódromo “Gabriel Appella”, de la ciudad de General Belgrano, y seguramente de noche; pero este nuevo año para la Limitada Belgranense llega con novedades desde la faz deportiva.

Luego de una reunión entre miembros de Comisión Directiva y pilotos, se tomaron decisiones que van a modificar el reglamento deportivo de esta nueva temporada en la divisional mayor de la categoría. Como primera medida, este año la categoría implementará el sistema de playoff para la definición del campeonato; el mismo tendrá 7 fechas de etapa regular y las últimas 3 carreras del año formarán parte del playoff, que definirá el campeonato. El premio coronación seguirá dando puntaje y medio. Al playoff ingresarán los mejores 12 pilotos posicionados en el campeonato hasta la fecha 7 inclusive, etapa regular, mientras que luego de la anteúltima fecha, competencia 9, ingresarán 3 pilotos de último minuto con los puntos acumulados en fecha 8 y 9, por lo que al gran premio coronación llegarán 15 pilotos para luchar por el campeonato.

En cuanto al sistema de puntos para quienes ingresen al playoff, se otorgarán 12 puntos al ganador de la etapa regular; y 6 puntos por cada carrera ganada en la etapa regular.

Otra de las modificaciones deportivas para este año será el recargo que tendrán en la fecha siguiente quienes se suban al podio de una final. Se decidió que, quien gane una final, en la clasificación de la siguiente fecha quedará posicionado noveno, si su tiempo lo coloca delante de esa posición; si clasifica más atrás quedará con la ubicación lograda en pista (por ejemplo si por tiempo clasifica 2º quedaría 9º; pero si logra el 14º tiempo esa será la posición en la que quedará, este mismo criterio se aplica al segundo y al tercero de la final); quien arribe 2º en una final se posicionará 8ª en la siguiente clasifica; mientras que al 3º se lo colocará 7º.

Estas son las modificaciones más importantes para esta temporada, dentro de la Limitada Belgranense, con el objetivo de seguir brindando buenos espectáculos en pista y una lucha más cerrada y apasionante por el campeonato.

Abel Urfini Prensa