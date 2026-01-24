Ballet Guardia de los Ranchos en la Primera Luna de Cosquín

El Ballet Guardia de los Ranchos participará, una vez más, de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La delegación viajó este Viernes 23 de enero a la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, para representar a la Provincia de Buenos Aires.

En la tarde de hoy, la delegación formó parte del Desfile Inaugural, que constó de 4.000 jinetes, y 180 delegaciones.

“De manera conjunta Ranchos–Villanueva (General Paz), Zárate y Berazategui presentarán una puesta tradicional que refleja la identidad criolla bonaerense: el andar del gaucho, la vida de campo, el mate como costumbre cotidiana y sus juegos, usos y costumbres, expresiones de pertenencia, encuentro y tradición, avanzando junto a su gente”, subraya la directora del Ballet Carolina Speranza.

Por otro lado, la presentación en el Patio del Festival será esta misma noche, “durante la Primera Luna Coscoína, aproximadamente a las 22:30 horas, en el primer corte, en el marco de las actuaciones de Los Manseros Santiagueños y del consagrado Christian Herrera”, aclaró Speranza.

Esa misma noche, el ballet también se presentará en la Peña Oficial, donde ofrecerá su correspondiente cuadro artístico.

Al igual que en el Desfile Inaugural, acompañarán esta participación las delegaciones Alas de Mi Patria (Zárate) y Arraigo (Berazategui), además de la presencia en distintas peñas callejeras, compartiendo danza, cultura y tradición.

HOY, sábado 24 de enero, EN VIVO:

