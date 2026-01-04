Un verano con educación vial y concientización en las playas bonaerenses

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, desplegará operativos territoriales en puntos estratégicos de la Costa Atlántica. Propuestas lúdicas para concientizar a las familias.

Con el firme objetivo de reducir la siniestralidad vial y avanzar en el cambio cultural que salve vidas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, lanzará una novedosa propuesta durante el verano.

En concreto, se desplegará un dispositivo itinerante de seguridad y educación vial que recorrerá distintos destinos turísticos. A través de propuestas lúdicas, trivias, simuladores y juegos para niñas y niños, se promoverá la concientización y la sensibilización de las familias en materia de seguridad vial.

Asimismo, se desarrollarán postas de accesibilidad para la tramitación de credenciales de Pases Libres Multimodales, destinadas a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, garantizando el acceso gratuito al transporte público y fluvial de jurisdicción.

De esa manera, la cartera lidera por Marinucci marcará presencia en Pinamar, Miramar, Villa Gesell, Mar del Plata, San Clemente, Santa Teresita, Monte Hermoso y Mar de Ajó. La propuesta interactiva tendrá su debut el primer fin de semana de 2026 y se extenderá hasta los días previos al inicio del ciclo lectivo.

RECOMENDACIONES DE TRANSPORTE PARA VIAJAR EN EL COMIENZO DEL AÑO

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, vuelve a tener un rol clave en la temporada de verano 2026. Con la premisa de garantizar la seguridad vial en las rutas provinciales, se reforzará los controles vehiculares y de alcoholemia, la fiscalización del transporte público, el monitoreo permanente de los principales corredores viales y los operativos de concientización y asistencia vial ante emergencias o siniestros.

Por caso, durante enero, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires proyecta la ejecución de 54 megaoperativos de seguridad vial, distribuidos en zonas estratégicas y con la participación de más de 65 agentes especializados. En febrero, el dispositivo se ajustará de manera proporcional ante la disminución del flujo turístico, manteniendo una presencia territorial equilibrada sin afectar la eficiencia operativa ni las condiciones del personal.

Además, se intensificará los controles sobre el transporte automotor de pasajeros en los principales corredores turísticos, accesos y terminales. El objetivo es prevenir la circulación de servicios irregulares, asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, y proteger a las y los usuarios del transporte público. Los operativos se realizarán de manera diaria, con horarios rotativos, en rutas y puntos estratégicos para el turismo.

En paralelo, se intensificarán los controles sobre el transporte de cargas en rutas provinciales y puntos clave del interior bonaerense. Mediante el uso de balanzas dinámicas de última generación, se verificará el peso de los camiones para evitar excesos de carga, combatir la evasión fiscal, preservar la cinta asfáltica y reducir los riesgos viales.

En ese sentido, el Ministerio liderado por Marinucci recuerda a las vecinas y vecinos que, para circular, se debe contar con:

– Documento Nacional de Identidad (DNI)

– Licencia de Conducir

– Cédula Verde o Azul

– Verificación Técnica Vehicular al día (VTV)

– Comprobante del seguro y patente al día y con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada.

– Luces bajas encendidas

– Cinturón de seguridad

– Casco

– No utilizar el celular

– No consumir alcohol

– Estar bien descansado

– Matafuego

– Balizas

– SRI para menores de edad

– Arnés para mascotas