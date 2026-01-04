Las nuevas tarifas de los peajes en la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa Atlántica

Tras el aumento de los peajes, se actualizaron los nuevos cuadros tarifarios en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires y hacia la Costa.

La Provincia dispuso nuevas tarifas para los peajes administrados por Aubasa, mediante el mecanismo trimestral atado al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos precios alcanzan a la Autopista La Plata-Buenos Aires y a la Costa Atlántica, y varían según la estación, el horario y la categoría vehicular. Los mismos entraron en vigencia a partir del último sábado.

De esta manera, los viajeros que salgan de vacaciones durante el fin de semana o quienes hagan el trayecto desde La Plata hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en sentido inverso, sentirán el impacto de la suba. Según informaron, el aumento se debe a la variación de los salarios, precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que integran el CVT.

En la Autopista La Plata – Buenos Aires, uno de los corredores más transitados del área metropolitana, los valores difieren según estación y franja horaria. En el sentido CABA – La Plata, en Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, las motos (categoría 1) abonan $1.400 en hora pico y $1.100 en horario no pico; mientras que los autos (categoría 2) pagan $2.200 y $2.700 respectivamente.

Los montos son algo más bajos en el caso del pago con TelePASE: $1.061,46 y $1.326,83 en el caso de las motos y $2.122,92 y 2.653,65 en el de los autos. Para los vehículos de mayor porte, las cifras escalan con fuerza: en el caso de la categoría 7, el peaje alcanza los $16.000 en hora pico y $12.800 fuera de ese rango.

En el caso del sentido inverso (La Plata-CABA) como hay una sola estación de peaje, las motos pagan $2.200 y $ 2.800, en hora no pico y pico respectivamente; los autos $4.400 y $5.400 y los camiones más pesados $25.600 y $32.000.

En Villa Elisa, también en sentido ascendente, las tarifas son más bajas pero mantienen la misma lógica. Allí las motos pasan a pagar $600 en hora «no pico» y $700 en horario pico; los autos $1.200 y $1.400 y los camiones más pesados llegan a $6.700 y $8.400 respectivamente.

En tanto, en las estaciones de Quilmes, Berazategui y Bernal, el peaje para autos quedó fijado en $3.700 en hora «no pico» y $4.600 en hora pico.

Nuevas tarifas en las rutas a la Costa Atlántica

En las estaciones de Samborombón y Maipú de la Ruta 2, el peaje para la categoría 1 de los autos se estableció en $7.000, mientras que los vehículos de categoría 6 deben pagar $34.900 por pasada. La cifra representa una suba de entre el 7,4% y el 7,7% si se tienen en cuenta los valores anteriores de $6.500 y $32.500 respectivamente.

En Ruta 11 están los peajes de La Huella y Mar Chiquita. En el primer caso, los autos pasarán de $6.500 a $7.000, con un porcentaje de aumento similar al de la Ruta 2; en tanto que en el segundo la suba será del 10%, de $3.000 a $3.300.

Otra de las rutas con peaje es la 74, que tiene la estación de cobro de General Madariaga. El cruce sin TelePASE paso a valer desde $3.000 para autos (una suba del 7,14%); hasta $14.700 para la categoría más alta, que estaba en $13.700 (una suba del 7,29%).

Desde el Gobierno provincial aseguran que la actualización es necesaria para sostener el mantenimiento, la operación y la seguridad vial en las trazas concesionadas. No obstante, el nuevo cuadro tarifario vuelve a poner en discusión el impacto de los peajes en el costo de viajar, en un contexto de inflación persistente.

