Transporte inhabilita a conductor por maniobras temerarias difundidas en redes sociales

El Ministerio de Transporte bonaerense informa la inhabilitación del ciudadano, tras conducir mientras realizaba una videollamada por celular.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, inició el proceso de inhabilitación de la licencia de conducir de un ciudadano que vive en el municipio de Junín. El empresario de la zona, llevó adelante una publicación en sus redes sociales donde se lo observa conduciendo un vehículo mientras mantiene una videollamada. Está conducta configura una infracción grave a las normas de tránsito vigentes.

La medida fue tramitada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, conforme a lo establecido por el artículo 38 bis de la Ley Provincial Nº 13.927, que faculta a la autoridad competente a disponer la inhabilitación de aquellas personas que pongan en riesgo la seguridad propia y la de terceros mediante conductas temerarias.

El caso tomó estado público a partir de la difusión del material audiovisual, en el que se evidencia el uso del teléfono celular durante la conducción, práctica que incrementa de forma crítica la probabilidad de siniestros viales y constituye una de las principales causas de incidentes evitables en la vía pública.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la prevención, la seguridad vial y el cumplimiento estricto de la normativa provincial y recuerda la prohibición absoluta del uso de dispositivos electrónicos durante la conducción por la vía pública.

Finalizada la instrucción contravencional correspondiente, la disposición será asentada en el registro provincial de infractores y comunicada a las autoridades judiciales y municipales para su ejecución.

SE ADJUNTA MATERIAL AUDIOVISUAL