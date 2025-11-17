Llamado a concurso de directivos de instituciones educativas de la Dirección de Educación Física

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz remite la Resolución de llamado a CONCURSO DE DIRECTIVOS TITULARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA y la Disposición N° DISPO-2025-34-GDEBA[1]DTCDGCYE, con su Anexo Único para toma de conocimiento, amplia difusión y notificación a todos los docentes del establecimiento a su cargo.

Ante dificultades o dudas para la inscripción comunicarse con la SAD al 481987 o vía correo electrónico a sad041pdseleccion@abc.gob.a