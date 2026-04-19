Torneo “Dabber”: Canales – Tobio en semifinales

Comenzó este viernes 17, el torneo reservado para la categoría suma 9 o más, en el club de Pelota Chascomús.

Dell Torneo “Dabber”, participan pelotaris de Chascomús, Ranchos y Dolores. Entre los de nuestro distrito, se encuentran José Canales y Lucas Tobio, quien, en la mañana de este domingo, jugarán por las semifinales.

El sábado se jugó la etapa zonal con nueve partidos, y buena cantidad de público.

Resultados:

Bidondo I-Gayol T a Saldias J-Casco W 9/12 12/6 7/6.

Gayol M-Gayoso B a Alfonsín A-Piazzoli L 12/9 12/5.

Bidondo I-Gayol T a Cabrera JM-da Vila A 8/12 12/8 7/2.

Dorado D-Maquirriain C a Alfonsín A-Piazzoli L 12/6 12/10.

Gayol M-Gayoso B a Dorado D-Maquirriain C 12/11 12/6.

Canales J-Tobio L a Balda M-Pérez C 12/7 10/12 7/3.

Cabrera JM-ds Vila A a Saldias J-Casco W 12/11 12/8.

Canales J-Tobio L a Rodríguez A-Killamet O 12/9 12/3.

Balda M-Pérez C a Rodríguez A-Killamet O 12/6 8/12 7/5.

Jornada de domingo

Semifinales desde las 11 hs

Gayol M-Gayoso B vs Cabrera JM-ds Vila.

Canales J-Tobio L vs Bidondo I-Gayol T.

12 hs Final.

Prensa Liga Regional