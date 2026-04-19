Asumieron las autoridades del Partido Justicialista

En la noche de este sábado, se llevó adelante el acto de asunción de las autoridades del Consejo del Partido Justicialista de General Paz.

Con la proyección de dos videos, donde se resalta la imagen y legado del General Perón; Así como también los ideales y lemas que pregona el justicialismo, se dio inicio del programa, que continuó con el reconocimiento, a través de un aplauso eterno, a Juan Carlos “Vasco” Veramendi, líder indiscutido del movimiento, a nivel local.

Posteriormente, se entregó un presente a quienes culminaron su mandato, entre los que nuevamente figuraba Veramendi. Su esposa, Carmen Mazzulla, hizo los honores.

Finalmente llegó el momento de la firma de acta de las nuevas autoridades, donde Rita Castro permanece al frente de la presidencia, y el Intendente Juan Manuel Álvarez y la subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico de la Jefatura de Asesores PBA, Ayelén Borda, son los Congresales Titulares.

Justamente ellos tres, más la Vicepresidenta, Olga Veramendi, fueron los oradores de la noche, que terminó con la habitual Marcha Peronista, y compartiendo un choripán.

Así quedó conformado el Consejo del Partido Justicialista General Paz:

PRESIDENTE: Castro, Rita L.

VICEPRESIDENTE: Veramendi, Olga L.

SEC. GRAL. Diniro, Cristian

SEC. ACTAS: Fazio, Eugeνιa

SEC. ORGANIZACIÓN: Garcia, Claudio

SEC. FORMACIÓN POLÍTICA: Urruchua, Estela

SEC. DES. HUMANO: Uribarri, Cesar

SEC. RELACIONES: Parodi, Rosana

SEC. FINANZAS: Tarquini, Oscar

SEC. CULTURA Y COMUNICACIÓN: Mendilahatzu, Marcelo

SEC. MUJER: Rossi, Paola

SEC. ASUNTO. GREMIALES: Andrade, Alejandra

SEC. JUVENTUD: Salinas Franco

SEC. DERECHOS HUMANOS: Southwell, Sergio

SEC, TEC. PROF.: Sppinosi, Rodolfo

SEC. DISCAPACIDAD: Alcaraz, Gabriela

VOCALES:

1- Montero, Diego.

2- Santalucia, Paola

3- Busato, Oscar.

4- Eseiza, María

5- Genaro, Marcelo.

6- Raffone, Franco

7- Tobio, Rosa

8- Mendilahatzu, Estela

CONGRESALES TITULARES:

1- Álvarez, Juan Manuel

2- Borda, Daniela Ayelen

CONGRESALES SUPLENTES:

1- Antilopi, Santiago

2- Fernández, Adriana

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