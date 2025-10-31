Tomás Carreras participó de «Sinfonía Necesaria», organizado por Fundación SOIJAr

Es el primer ranchero en ser seleccionado para la orquesta juvenil como violista. El espectáculo tuvo lugar este jueves 30, en el salón Ballena Azul del Palacio Libertad, en Capital Federal

Tomás Carrera integró la Orquesta Juvenil Argentina, un seleccionado nacional compuesto por los mejores 120 jóvenes músicos de orquestas juveniles de todo el país que participan de programas de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, dirigidos por el maestro Ariel Britos.

El espectáculo que abordó un desafiante programa, incluyó obras de Beethoven y Elgar, además de un homenaje a Hugo Midón y un guiño a la música rioplatense.

De esta manera, la Fundación SOIJAr presentó en la noche del jueves «Sinfonía Necesaria».