Cuenta DNI: todos los beneficios de noviembre

El programa de reintegros del Banco Provincia ofrece múltiples oportunidades de ahorro durante el anteúltimo mes del año, con jornadas especiales y descuentos semanales. Descuentos en comercios bonaerenses: beneficios para jóvenes y promociones en alimentos.

Durante noviembre, los clientes del Banco Provincia podrán acceder a nuevas promociones en distintos rubros. El sábado 8 se realizará una jornada especial con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, mientras que el fin de semana del 15 y 16 habrá un beneficio exclusivo en gastronomía para jóvenes de entre 13 y 17 años.

A continuación, los detalles de cada promoción y los topes de reintegro:

Especial Gastronomía Jóvenes (13 a 17 años): 30% de descuento el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, que se alcanza con consumos de $26.700.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por jornada, aplicable a compras de hasta $20.000.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona, que equivale a $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $15.000.

Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimenticios): posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app del banco en locales adheridos.

(InfoGEI)Ac