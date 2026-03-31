Se viene la segunda Fiesta de la Torta Frita

El Ballet Folklórico General Paz invita a disfrutar de una jornada, donde la música, el baile y la mejor torta frita, serán las protagonistas. Todo esto, enmarcado en un ambiente natural, ideal para vivir en familia y entre amigos.

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La cita es el domingo 12 de abril, desde las 12 horas, con entrada libre y gratuita. El acceso a la isla central de la Laguna de Ranchos será en el transcurso de la mañana. No te olvides de llevar tu reposera, lonita, sombrilla y equipo de mate.

El estacionamiento tiene un costo de $3000, que te dará acceso a sorteos.

Participarán de la segunda edición de la Fiesta de la Torta Frita:

Taller de Danzas Cruz del Sur.

Los Peñeros.

Esc. Adultos Loma Verde.

Guardia de los Ranchos.

Ballet Folklórico Reza Baile (La Plata).

Danzas Nativas Sur (Pipinas).

Danzas Nativas Ruca Painé (Ituzaingó).

Arte-Danzafolk (Lezama).

Dúo Flor y José (Chascomús).

Las Changuitas Violineras.

Matías Martínez (Gral. Belgrano).

Adrián Guzmán (La Plata).

Nicolás Cerimele.

PRESENTACIÓN ESPECIAL: BALLET INFANTO-JUVENIL GRAL PAZ

Locutores: Lavandeyra Claudio y Ponce Javier

Habrá paseo de artesanos, emprendedores, revendedores y gastronómicos