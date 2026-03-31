La Asociación Civil de Bomberos de Villanueva convoca

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido por el ART 31 del Estatuto Social se convoca a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 18 de abril de 2026 a las 18.00 hs en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede de la Asoc. Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva ubicada en calle Güemes 906 de dicha localidad.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados/as para que aprueben y firmen, conjuntamente con el Presidente y Secretaria el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2025.

3) Fijación de Cuota social

GABRIELAN CHAZZARO LOPEZ NESTOR M. CAPPELLETTI

Secretaría Presidente