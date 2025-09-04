¿Sabías que la Escuela Agraria de Ranchos, no tiene nombre?

Es por eso que los estudiantes de todos los años, junto a los profes de diferentes materias, presentaron varios proyectos para que la comunidad educativa vote un nombre para la escuela.

publicidad

Los proyectos de nombres son:

Primer y séptimo año:

Postuló a “Estanislao del Campo”, poeta argentino que representa de manera profunda y significativa los valores que queremos construir como comunidad educativa.

Segundo año:

Postuló “Islas Malvinas”, porque quiere rendir homenaje a nuestra historia soberana; el valor y la dignidad de los que defendieron la patria.

Tercer año:

Postuló a “Martín Fierro” porque tiene identidad nacional, cultura rural, educación en valores, sentido de pertenencia.

Cuarto año:

Postuló a “René Favaloro”, por su inspiración y excelencia; valores humanos inquebrantables, legado de innovaciones y superficie, símbolo de compromiso con Argentina.

Quinto año:

Postuló a “Martín Gómez”, porque es artesano y soguero de Ranchos, su arte se relaciona con la vida del gaucho, representa una vida sencilla y obtuvo reconocimiento local, nacional e internacional.

Sexto año:

Postuló a “Martin de Ariño”, porque fundó la sociedad rural de Gral. Paz, además donó las 2 has. en donde se edificó la Escuela de Educación Agropecuaria. Redactó el proyecto de la ley de lechería.

En los próximos días, la comunidad podrá ser parte de esta elección a través de un link que se compartirá para tal efecto.