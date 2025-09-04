Bomberos convoca a Asamblea Anual Ordinaria

Ranchos, 25 de Agosto de 2025

publicidad

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2025

Período: 01 de Julio de 2024-30 de Junio de 2025

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y sus reformas, convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día 30 de Septiembre de 2025 a las 19 Hs. en su sede de Calle San Martin N°3064 de Ranchos, a fin de dar tratamiento al siguiente

Orden del día:

1- Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea anterior.

2- Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea.

3- Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2025

4- Designación de miembros para integrar la Comisión Directiva: Vicepresidente, Secretario, 3 (tres) Vocal Titular, 2 (dos) Vocal Suplente, la Comisión Revisora de Cuentas: 3 (tres) Titulares y 2 (dos) Suplentes.

5-Modificacion del valor de la cuota de socios.

La Asamblea se iniciará a la hora estipulada siempre que se encuentre la mitad más uno de los socios, caso contrario comenzará una hora después, con los socios presentes, siempre que el número no sea inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva.

María de los Ángeles Tallarico Alejandro Martín Irigoyen

Secretaria Presidente