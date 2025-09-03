Llega la 4ª edición de la “Fiesta del Ombú”

Este domingo 14 de septiembre, Villanueva se viste de fiesta para celebrar una nueva edición de la “Fiesta del Ombú”.

Desde las 12 horas, en el Predio Estación Del Ferrocarril habrá espectáculos artísticos, paseo de artesanos, gastronómicos, y muchas sorpresas más, con entrada libre y gratuita.

Actuarán la Orquesta Criolla «Homenaje al Cancionero Popular Argentino» con Buby González; Ballet Folklórico General Paz; Los Rinconeros; Ballet del Villanueva Fútbol Club; Coro Municipal «Brazos Abiertos”; Ramiro Ramos; Cuerpo de Danzas del Centro de Fomento «José Hernández”; Luna Sachera; Herencia; Los Galponeros con el Coro de Lengua de Señas “Ángeles del Silencio”, y el Taller Municipal de Danzas Folclóricas.

Llevá tu equipo de mate y reposera, para pasar una jornada llena de música y danza.

Invitan la delegación Municipal de Villanueva – Municipalidad General Paz