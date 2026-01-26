Reunión de dirigentes alineados con Kicillof en Castelli: lista de unidad en el PJ y construcción de alternativa a Milei

Intendentes, legisladores y concejales de la Quinta sección electoral fueron parte del encuentro del que participó Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez, entre otros. Juan Manuel Álvarez se sumó a la reunión.

Intendentes y dirigentes de la Quinta sección electoral alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) reclamaron una conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en sintonía con el gobernador Axel Kicillof y respaldaron la conformación de una lista de unidad de cara a la renovación de autoridades partidarias.

El encuentro se llevó a cabo el sábado en el municipio de Castelli y reunió a intendentes, legisladores y concejales peronistas de gran parte del sudeste bonaerense. La jornada estuvo encabezada por los ministros provinciales Gabriel Katopodis (Infraestructura), Carlos Bianco (Gobierno) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), quienes expusieron la estrategia política impulsada desde la Gobernación.

A dos semanas del cierre del plazo para la presentación de candidatos al PJ bonaerense, los funcionarios plantearon la necesidad de avanzar en una “construcción política” que permita consolidar un justicialismo que acompañe las políticas y las iniciativas del Ejecutivo provincial. En ese marco, se insistió en la importancia de lograr una lista de unidad que exprese el respaldo al gobernador.

Durante la reunión, Katopodis sostuvo que el peronismo debe comenzar a delinear una propuesta de futuro: “No hay 2027 sin 2026. El peronismo tiene que empezar a contar lo que quiere para la Argentina a los que trabajan, a los que producen y a los que no llegan a fin de mes. Para esa mayoría hay que construir una alternativa y otro futuro que nos incluya a todos y a todas”.

También se planteó con fuerza la necesidad de unificar a todos los sectores que integran el Movimiento Derecho al Futuro para ofrecer una alternativa política a nivel nacional. En ese sentido, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, afirmó: “Tenemos la obligación de construir otro camino a la locura de Milei. Uno donde la gente viva mejor y no peor. Con Kicillof vamos a construir esa Argentina”.

Del encuentro participaron, entre otros dirigentes, el diputado bonaerense por la Quinta sección electoral Jorge Paredi; el concejal de Acción Marplatense y exlegislador provincial Gustavo Pulti; y la secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jáuregui, quien remarcó que “la unidad no es solo una consigna, es una responsabilidad política” y advirtió que “hoy está en juego, como nunca antes, el futuro de la Patria”.

La reunión se dio en el marco del proceso de renovación de autoridades del PJ bonaerense, que incluye el recambio de la presidencia partidaria (cargo que actualmente ocupa Máximo Kirchner) y las elecciones distritales, en las que cada municipio elegirá consejeros titulares y suplentes, además de congresistas.

