Tenis: Torneo de Verano en el CACH

General Paz estará nuevamente presente en un torneo de Tenis organizado por el Club Atlético Chascomús. En esta ocasión, el evento que inicia este jueves 29, contará con la presencia de 4 representantes: Víctor Ocampo, de Loma Verde, y Enrique Rescinito, Juan Pablo Aparicio y Luciano Rey, de Ranchos, quienes intentarán comenzar el año con el pie derecho y si fuera posible ganar en su categoría.

Si bien este torneo ya está prácticamente en marcha, se invita a tenistas locales, a sumarse en próximos eventos. Y, por otro lado, quienes sean gustosos, pueden acudir en las fechas y horarios indicados más abajo, para apoyar a nuestros representantes.

Zonas de grupo de cada categoría:

Horarios: