Denunció el robo de su vehículo para cobrar el seguro

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa

Se informa a los Medios de Prensa Locales, que en el desarrollo del evento denominado Carnaval Rural de Villanueva, con fecha 25/01/2026 una ciudadana oriunda de la localidad de Brandsen radicó denuncia por sustracción de su utilitario en el predio de estacionamiento de Villanueva, logrando personal policial constatar a posteriori que dicho vehículo no había ingresado a la localidad, y que se trataba de una maniobra de ardid para cobro del seguro, quedando a disposición de la Justicia por su proceder engañoso.

Con fecha 26/01/2026 otro ciudadano oriundo de la Localidad de San Miguel del Monte, pretendió efectuar maniobra de similares características, situación que también fue desacreditada por el personal policial interviniente, tomando en este caso intervención Ayudantía Fiscal de Gral. Belgrano porque, propietario del rodado descartó el automóvil en mención en camino vecinal de General Belgrano.

Vale destacar que estás maniobras fraudulentas se ven con asiduidad en eventos de concurrencia masiva, dónde pretenden mediante el ardid o engaño, denunciar falsamente la sustraccion de un rodado para poder cobrar el seguro.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral Paz.

