La Liga Regional tiene nuevos “Número Uno”

Con las competencias finalizadas se confeccionaron los rankings de las categorías tercera a séptima.

Con 66 pelotaris provenientes de Dolores, Lezama, General Paz (Ranchos), y Chascomús ya quedan oficializadas las posiciones actuales.

TORNEO DABBER: Martín Gayol y Balta Gayoso campeones

Finalizó en el club de Pelota Chascomús la competencia reservada para la categoría suma 9 o más.

La dupla ranchera, compuesta por Lucas Tobio y José Canales llegó hasta semifinales, donde cayó ante Gayol- Bidondo.

Resultados:

Gayol M-Gayoso B a Cabrera JM-da Vila A 5/12 12/9 7/6.

Bidondo I-Gayol T a Canales J-Tobio L 12/9 11/12 7/5.

Final

Gayol M-Gayoso B a Bidondo I-Gayol T 12/7 7/12 7/4.