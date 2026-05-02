Las multas de tránsito aumentan un 17% en la provincia y superan los $2 millones

El ajuste en las multas de tránsito en la provincia responde al aumento del precio de los combustibles, por lo que se actualiza el valor de la unidad.

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires registrarán un incremento del 16,8% durante mayo y junio, en línea con el alza sostenida del precio de los combustibles. El ajuste impactará en el valor de las sanciones por distintas infracciones viales en todo el territorio bonaerense.

Según la resolución a la que accedió la agencia DIB, el gobierno provincial actualizó el valor de la unidad fija (UF), que pasó de $1.896 a $2.215 para este bimestre. Este parámetro es el que se utiliza como base para calcular los montos de las multas de tránsito.

Con esta modificación, infracciones como exceder la velocidad máxima permitida, circular sin seguro o sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) podrán ser sancionadas con multas de hasta $2.215.000, de acuerdo a los nuevos valores vigentes.

Las sanciones ya habían tenido incrementos previos en lo que va del año: un 5,6% al inicio de 2026 y otro 4,9% en el bimestre marzo-abril. El ajuste está vinculado al precio del litro de nafta Premium en La Plata, que durante 2025 acumuló una suba cercana al 29,2% y, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, aumentó un 23%.

Los nuevos valores de las multas en la provincia