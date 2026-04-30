Cuenta DNI se renueva en mayo 2026: uno por uno, todos los descuentos y beneficios

La billetera virtual del Banco Provincia empieza un nuevo mes de descuentos. Qué días conviene comprar y cómo aprovechar al máximo los reintegros

La billetera digital del Banco Provincia renueva su agenda de beneficios con promociones en alimentos, transporte, farmacias y comercios de cercanía

La billetera digital Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una herramienta central para el ahorro cotidiano en mayo de 2026. Con una amplia variedad de descuentos en rubros clave, la propuesta busca aliviar el impacto de los gastos diarios, especialmente en alimentos, transporte y productos esenciales.

En un contexto de presión sobre los precios, la aplicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires renueva su esquema de promociones con beneficios que abarcan tanto consumos básicos como gastos habituales de distintos grupos etarios.

Descuentos en alimentos y comercios de cercanía

Uno de los beneficios más utilizados continúa siendo el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Durante todos los sábados del mes, los usuarios pueden acceder a un 35% de ahorro en estos rubros, con topes de reintegro semanales.

A su vez, los comercios de cercanía -como almacenes, verdulerías y pequeños negocios- ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes. Este beneficio resulta clave para compras diarias, ya que cuenta con un tope mensual unificado que permite organizar mejor el gasto cotidiano.

Transporte y salud, entre los rubros destacados

El transporte público vuelve a ser uno de los puntos fuertes. Quienes utilicen pagos con tecnología NFC pueden obtener un reintegro del 100% en viajes en colectivos, subtes y premetro en el AMBA y zonas adheridas.

En paralelo, el rubro de salud y cuidado personal suma protagonismo. Durante mayo, las promociones en farmacias y perfumerías amplían sus topes de devolución, lo que permite un mayor ahorro en productos de uso frecuente.



Ferias, supermercados y beneficios especiales

Las ferias y mercados ofrecen un 40% de descuento todos los días, consolidándose como una alternativa económica para la compra de alimentos frescos. En supermercados, en tanto, se mantienen jornadas específicas con rebajas del 20% o 25% en fechas puntuales.

Además, la propuesta incluye beneficios segmentados para distintos grupos, como adultos mayores y jóvenes, con promociones exclusivas que amplían el alcance del programa.

Todos los descuentos y beneficios de mayo

35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías (sábados).

en carnicerías, granjas y pescaderías (sábados). 20% de descuento en comercios de cercanía (lunes a viernes).

en comercios de cercanía (lunes a viernes). 100% de reintegro en transporte público pagando con NFC.

en transporte público pagando con NFC. Descuentos en farmacias y perfumerías , con topes ampliados.

, con topes ampliados. 40% de descuento en ferias, mercados y eventos (todos los días).

en ferias, mercados y eventos (todos los días). 20% y 25% de descuento en supermercados en fechas seleccionadas.

en supermercados en fechas seleccionadas. 30% de descuento para mayores de 60 años en comercios con QR (lunes a viernes).

para mayores de 60 años en comercios con QR (lunes a viernes). Beneficios para jóvenes de 13 a 17 años , con reintegros en recargas de transporte y celulares.

, con reintegros en recargas de transporte y celulares. 40% de descuento en comercios dentro de universidades.

BAENegocios