Listado de Emergencia Educación Secundaria

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud del Inspector Jefe Distrital Panciroli Martín, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Secundaria Según Dispo. 67/17 y 76/17; para los cargos que se detallan a continuación.
- LITERATURA
- PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
- PSICOLOGÍA SOCIAL DEL TURISMO
CRONOGRAMA:
- Inscripción: los días 7- 8 y 11 de mayo de 2026 al correo.
- Remisión a la Comisión Evaluadora: 12 de mayo de 2026
La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato .PDF, en Asunto Indicar:
EMERGENCIA ED. SECUNDARIA –NOMBRE Y APELLIDO.
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:
- Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD
- DNI
- Título secundario.
- Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
- Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
- Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
- Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).