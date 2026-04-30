Listado de Emergencia Educación Secundaria

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud del Inspector Jefe Distrital Panciroli Martín, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Secundaria Según Dispo. 67/17 y 76/17; para los cargos que se detallan a continuación.

LITERATURA

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

PSICOLOGÍA SOCIAL DEL TURISMO

CRONOGRAMA:

Inscripción: los días 7- 8 y 11 de mayo de 2026 al correo.

Remisión a la Comisión Evaluadora: 12 de mayo de 2026

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato .PDF, en Asunto Indicar:

EMERGENCIA ED. SECUNDARIA –NOMBRE Y APELLIDO.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR: