Listado de Emergencia Educación Secundaria

Por
celesterastelli
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Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud del Inspector Jefe Distrital Panciroli Martín, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Secundaria Según Dispo. 67/17 y 76/17; para los cargos que se detallan a continuación.

  • LITERATURA
  • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
  • PSICOLOGÍA SOCIAL DEL TURISMO

CRONOGRAMA:

  • Inscripción: los días 7- 8 y 11 de mayo de 2026 al correo.
  • Remisión a la Comisión Evaluadora: 12 de mayo de 2026

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar . Todo en formato .PDF, en Asunto Indicar:

EMERGENCIA ED. SECUNDARIA –NOMBRE Y APELLIDO.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

  • Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD
  • DNI
  • Título secundario.
  • Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
  • Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
  • Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
  • Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).

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