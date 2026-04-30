Tras el ajuste de YPF, ahora el Gobierno definió subas parciales para las naftas

La administración nacional volvió a postergar para mayo parte del aumento de impuestos a los combustibles.

Un día después que la petrolera estatal YPF ajustara los valores de las naftas a pesar que a principios de mes había anunciado que no aplicaría incrementos por 45 días, ahora el Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles, pero definió subas acotadas para mayo.

Según el decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el incremento será de 0,5% en mayo, decisión condicionada por la suba de la inflación de los últimos meses que lleva al Gobierno de Javier Milei a tener pisado los cambios en los impuestos a los combustibles.

La norma modifica el esquema vigente y establece que, para las operaciones entre el 1 y el 31 de mayo, se aplicarán incrementos en los tributos sobre naftas y gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, las subas serán de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el tributo ambiental.

Al mismo tiempo, el decreto dispone que los incrementos remanentes de los impuestos, correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025, se postergan hasta el 1 de junio de 2026, extendiendo el esquema de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando. Sin embargo, este ajuste se suma al aumento en torno al 2% que aplicó YPF esta semana, pese a que estaba la promesa de mantener el valor sin cambio por 45 días.

Caída en el consumo de naftas

Cabe destacar que el impacto de los aumentos en los precios de los combustibles comenzó a reflejarse en marzo. Luego de subas superiores al 20% en los surtidores, en un contexto de tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, las ventas al público registraron una caída del 1,8% interanual en todo el país.

Si bien en la comparación mensual el volumen comercializado mostró una suba, se explica principalmente por la mayor cantidad de días del mes. Al ajustar por ese efecto, el consumo promedio diario evidenció una baja del 3,1%, lo que confirma el deterioro de la demanda en un escenario de precios en alza y pérdida de poder adquisitivo.

Fuente: Agencia DIB