Convocatoria a Asamblea Anual en la E.P. N° 4

La Asociación Cooperadora de la E.P. N° 4 «Juan Bautista Alberdi», convoca a la comunidad educativa, a participar de la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará adelante el día 29 de mayo de 2026, a las 14:00 hs, en las instalaciones del establecimiento.

ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta anterior. Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con referencia al Balance 2025/2026. Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido entre el 01/05/2025 y el 30/04/2026. Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de caja chica.

Asociación Cooperadora EP 4

¡Tu participación es importante!