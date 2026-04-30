Capacitación en el C.F.L Nº 401

El Centro de Formación Laboral Nº 401 informa que hubo modificaciones en cuanto a la fecha de inicio de la capacitación “LIMPIEZA INSTITUCIONAL”, y por lo tanto, aún resta tiempo para anotarse.

Para inscribirte podés acercarte al Centro de Formación Laboral 401 (sito en Hipólito Yrigoyen 1119 esq. Luis Giles- sede Centro Universitario).

 Día de inscripción: lunes 4/05/ 2026, a partir de las 18:00 hs. (IMPORTANTE: Cupo de 40 estudiantes).

Documentación a presentar:

  • 2 copias de DNI
  • Planilla de inscripción
  • Folio oficio.

* Comienza el martes 12/05/26.

*Días de cursada: Martes y Jueves.

* Horario: 13:30 hs a 16:30 hs.

