Capacitación en el C.F.L Nº 401

El Centro de Formación Laboral Nº 401 informa que hubo modificaciones en cuanto a la fecha de inicio de la capacitación “LIMPIEZA INSTITUCIONAL”, y por lo tanto, aún resta tiempo para anotarse.
Para inscribirte podés acercarte al Centro de Formación Laboral 401 (sito en Hipólito Yrigoyen 1119 esq. Luis Giles- sede Centro Universitario).
Día de inscripción: lunes 4/05/ 2026, a partir de las 18:00 hs. (IMPORTANTE: Cupo de 40 estudiantes).
Documentación a presentar:
- 2 copias de DNI
- Planilla de inscripción
- Folio oficio.
* Comienza el martes 12/05/26.
*Días de cursada: Martes y Jueves.
* Horario: 13:30 hs a 16:30 hs.