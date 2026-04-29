Ministros bonaerenses e intendentes marcharon a Capital Humano en reclamo de fondos para programas alimentarios

Los alcaldes peronistas recibieron la negativa para dejar una nota en Casa Patria Libertad, reclamando por los fondos adeudados por Nación del programa SAE. Fueron derivados a la sede de 9 de Julio, previa firma del documento en la sede de la Federación Argentina de Municipios.

La provincia de Buenos Aires denuncia una deuda por más de $220 mil millones para el Servicio Alimentario Escolar. Nación desestimó la acusación y recibió a los alcaldes con un cartel que decía: «Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben».

Ministros de la provincia de Buenos Aires e intendentes bonaerenses marcharon al Ministerio de Capital Humano para presentar un reclamo por el financiamiento del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en un nuevo capítulo de la disputa por fondos entre la gestión de Axel Kicillof y Nación. Fueron recibidos por un cartel que rezaba: «Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben».

Cerca de 80 alcaldes de distintas fuerzas políticas se movilizaron junto a funcionarios de PBA desde la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) hasta la cartera que comanda Sandra Pettovello, ubicada en Carlos Pellegrini 1285, adonde no pudieron acceder porque un operativo de la Policía Federal blindó la entrada. En paralelo, la funcionaria participaba de la exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.

En vez de eso, los esperaba un particular cartel que rezaba: «Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben». Ese mismo mensaje fue compartido posteriormente por la propia Pettovello en sus redes sociales.

El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción.

Dirigirse a quien corresponda.@JMilei pic.twitter.com/2ZlLlyM5mJ — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 29, 2026

Luego de la protesta, los jefes comunales se reunieron con Axel Kicillof en la sede de la FAM. “El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, disparó el mandatario.

En esa línea, afirmó que “el plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”.

“Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos», sostuvo el Gobernador.

De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.

En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelson Sombra (Azul) y Waldermar Giordano (Colón).

Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Sebastián Walter (Pila), y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.

En tanto, por el gobierno bonaerense, además de Magario, participaron los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Salud, Nicolás Kreplak; y la jefe de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Y concluyó: “Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses”.

El cruce entre la provincia de Buenos Aires y Nación

Semanas atrás, Larroque había presentado un reclamo formal al Ministerio de Capital Humano «instándolo a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024». Según el documento, la misma supera los $220 mil millones. También solicitó financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales.

En la ocasión, Capital Humano descartó las acusaciones y aclaró que «no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)».

«El Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un programa de gestión y responsabilidad provincial. El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial», indicaron desde la cartera de Pettovello.

Hablaron, además, de un «intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas».

Días antes, cerca de 160 intendentes de todo el país nucleados en la FAM se habían movilizado al Ministerio de Economía, donde entregaron en mesa de entrada una carta dirigida a Luis Caputo, en reclamo de fondos y bajas en los combustibles, entre otros ítems. También trazaron un complejo panorama en los municipios.

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