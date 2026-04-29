Convocatoria a Asamblea de la E. P. Nº 11

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 11 «Hipólito Yrigoyen», convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará en las instalaciones de la institución, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 16,00 hs.
Se tratará el siguiente orden del día:
- Designación de dos socios para firmar el acta.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura del informe de los revisores de cuenta sobre el balance.
- Lectura de la memoria y consideración del balance.
- Elección de autoridades.
- Revisores de cuenta.
- Fijación de la cuota social.
María Cecilia Cabral
Asesora