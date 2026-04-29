Convocatoria a Asamblea de la E. P. Nº 11

Por
celesterastelli
-
0
141

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 11 «Hipólito Yrigoyen», convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará en las instalaciones de la institución, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 16,00 hs.

Se tratará el siguiente orden del día:

  1. Designación de dos socios para firmar el acta.
  2. Lectura del acta anterior.
  3. Lectura del informe de los revisores de cuenta sobre el balance.
  4. Lectura de la memoria y consideración del balance.
  5. Elección de autoridades.
  6. Revisores de cuenta.
  7. Fijación de la cuota social.

María Cecilia Cabral

Asesora

Artículos relacionadosMás del autor