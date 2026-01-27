Casi 400 chicos disfrutan de Escuelas Abiertas en Verano, en General Paz

El 30 de enero cierra una nueva edición, la Nº 26, del Programa Provincial, que invita a niños y adolescentes bonaerenses de entre 3 y 18 años, a ser parte de actividades lúdicas, recreativas y acuáticas, con servicio de alimentación garantizado.

Una vez más, el programa de Escuela Abiertas en Verano (EAV) dijo presente, y superó todas las expectativas de organizadores provinciales y municipales.

“Desde el primer día en el distrito de General Paz, contamos con más de 380 estudiantes participando de nuestras propuestas en Ranchos, Loma Verde y Villanueva; que disfrutaron y aún disfrutan de sus vacaciones junto a sus compañeras/os y amigas/os”, explicó la Coordinadora Distrital del programa, Prof. Analía Gómez.

Del mismo modo, aclaró que “en cada localidad, las y los docentes llevaron a cabo variedad de talleres y actividades que fueron siempre muy bien recibidas por las chicas y los chicos, realizando talleres de arte, educación ambiental, ESI, prácticas acuáticas, juegos y deportes”.

Además, “contamos con las visitas de grandes invitados que enriquecieron la experiencia de nuestras/os niñas/os y adolescentes. El artista Max Reader, con su taller de Danzas Urbanas y Ritmos Modernos, compartió su pasión por el baile con los diferentes grupos, creando una coreografía juntas/os. También nos visitaron Profes de taekwondo y hockey quienes mostraron y enseñaron un poco sobre sus disciplinas”, detalló Gómez.

Desde la organización, también destacaron “la presencia en EAV de la/os promotoras/es de salud y de las doctoras Luciana, Lucia y Evelyn que nos ofrecieron charlas sobre el cuidado del Medio Ambiente y Salud bucal, respectivamente”.

La Escuela Abierta en Verano no solo ofrece oportunidades recreativas y de aprendizajes para las/os estudiantes, sino que también genera puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad: “En lo que respecta solo al distrito de General Paz, se crearon 55 puestos de trabajo correspondientes a Docentes, Profes, guardavidas y Auxiliares”, especificó la coordinadora.

En este sentido, es válido aclarar que el distrito contó con tres sedes, una en Ranchos, otra en Loma Verde y otra en Villanueva.

La actividad está llegando a su fin, y por tal motivo, el próximo jueves 29 se hará un acto de clausura, con una gran Kermesse, a la que se invita a las familias a sumarse y compartir junto a los chicos.

En Loma Verde, será en la E.P Nº 14, a las 8:45 horas; mientras que en Ranchos será a las 10:30 horas en el Centro de Educación Física.

HISTORIA DEL PROGRAMA PROVINCIAL

El Programa Escuelas Abiertas en Verano se implementa desde el año 2000, a partir de la articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, organismos de la Provincia de Buenos Aires.

Durante sus años de implementación ha sostenido los derechos a la educación, a la recreación y a la alimentación, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.

Las actividades propuestas promueven la inclusión social, la concientización sobre la problemática ambiental, la integración y el desarrollo de diferentes prácticas ludomotrices, recreativas, acuáticas, deportivas y artísticas coordinadas por un proyecto distrital.