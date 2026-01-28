«Delito de adulto, pena de adulto»: Milei oficializó la baja de la edad de imputabilidad en sesiones extraordinarias

El Presidente formalizó la ampliación del temario del Congreso mediante el Decreto 53/2026. El debate comenzará a partir del 2 de febrero y busca reformar el Régimen Penal Juvenil vigente desde la última dictadura militar.

Tras el encendido discurso brindado en Mar del Plata, el presidente Javier Milei pasó de la promesa a la acción administrativa. Este martes, el Boletín Oficial publicó la extensión de las sesiones extraordinarias para incluir uno de los proyectos más polémicos de su agenda de seguridad: la baja de la edad de imputabilidad.

La medida, que lleva la firma del mandatario y del ministro Manuel Adorni, establece que el Congreso deberá tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil en el periodo que inicia el próximo lunes. El texto oficial es breve pero habilita un cambio estructural en la justicia argentina.

El debate se incorpora al temario de las sesiones que comienzan el 2 de febrero. Busca modificar el piso de punibilidad, que actualmente se encuentra en los 16 años.

El Ejecutivo sostiene el lema «delito de adulto, pena de adulto», buscando que menores que cometan delitos graves (como homicidios o robos a mano armada) enfrenten procesos penales y condenas efectivas.

El proyecto, impulsado de manera conjunta por los Ministerios de Seguridad y Justicia, apunta a reemplazar una normativa que data de la década del 70.

Fuente: El Bonaerense