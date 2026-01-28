Hantavirus: elevaron un pedido de informes al Gobierno de la Provincia

Intentarán conocer la magnitud real de los contagios. Entre 2025 y 2026 murieron 14 bonaerenses por la enfermedad.

El bloque de senadores de HECHOS-UCR Identidad presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Salud dé detalles sobre el brote de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, una enfermedad que en las últimas semanas registró un incremento de casos y una alta tasa de letalidad.

Según el último boletín epidemiológico, entre comienzos de 2025 y 2026 se notificaron 432 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 35 fueron confirmados. Los contagios se registraron en múltiples municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Berisso, Berazategui, Lomas de Zamora, Tandil, San Nicolás, Zárate, General Pueyrredón, y General Belgrano (donde una niña falleció y a otra persona se encuentra internada en La Plata con el mismo diagnóstico).

Frente a este escenario, la Provincia aseguró que intensifica la vigilancia epidemiológica y refuerza las medidas preventivas. El proyecto solicita información precisa sobre la cantidad de casos notificados, confirmados y descartados, la tasa de mortalidad, la distribución geográfica de los contagios y la capacidad de respuesta del sistema de salud, con especial foco en el partido de La Plata, señalado como uno de los puntos más críticos.

Entre los puntos centrales, el pedido de informes reclama conocer cuántos casos de hantavirus se registraron en el último período epidemiológico y en qué distritos se concentran. En particular, se solicita un detalle específico de los contagios en La Plata, incluyendo barrios o zonas identificadas como focos de mayor riesgo.

Los legisladores advierten que la capital bonaerense combina áreas urbanas densamente pobladas con zonas periurbanas y rurales, un escenario que favorece la convivencia con roedores silvestres, principales transmisores del virus.

Otro de los ejes del pedido de informes es el acceso al diagnóstico. Los senadores reclaman datos sobre la provisión de reactivos y kits de diagnóstico rápido, así como el tiempo promedio entre la sospecha clínica y la confirmación de laboratorio.

La iniciativa exige precisiones sobre las acciones de prevención, saneamiento ambiental y control de vectores que se llevan adelante en coordinación con los municipios, junto con las campañas de difusión pública destinadas a informar a la población sobre medidas de bioseguridad y autocuidado.

También se solicita conocer si existe un Plan Estratégico de Acción vigente para el control de la plaga de roedores transmisores, detallando cronogramas de intervención, presupuesto asignado y mecanismos de monitoreo, tanto en La Plata como en el resto de la provincia.

«El hantavirus es una enfermedad grave, con alta letalidad, que no admite demoras», sostienen, y subrayan la necesidad de determinar si se trata de un fenómeno estacional o si existen factores ambientales y de gestión que agravaron la situación actual.

Finalmente, el pedido de informes se enmarca en el rol de control del Poder Legislativo y en la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, ante el riesgo de que el hantavirus se convierta en un problema estructural de salud pública.

Fuente: El Bonaerense