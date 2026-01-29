Dio inicio la construcción del cuarto carril de la autopista Buenos Aires – La Plata

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, sumado a ello, se contempla la obra para construir el cuarto carril en sentido descendente y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos.

Inversión vial

El Gobierno bonaerense inició la construcción del cuarto carril de la autopista Buenos Aires – La Plata

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, sumado a ello, se contempla la obra para construir el cuarto carril en sentido descendente y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, por intermedio de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), inició la construcción del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el tramo que se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, que abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Al respecto, Katopodis afirmó: “Empezamos a construir el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, 20 km entre el acceso Sudeste y el Peaje Hudson sentido a La Plata”.

Y continuó: “Es una obra de AUBASA que modernizará este corredor fundamental para la conectividad de toda esta región. Su ampliación es ganar en tiempo de viaje, comodidad y seguridad vial para los millones de usuarios y usuarias que transitan a diario”.

“Con el Gobernador Kicillof trabajamos todos los días para que los caminos de la provincia estén en las mejores condiciones porque estamos convencidos que esa es la llave del desarrollo. Se pueden tener cuentas ordenadas y hacer obra pública en la Argentina”, concluyó.

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

Además, se encuentra en proyecto la obra para construir el cuarto carril en sentido descendente y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos.

Los trabajos, que también incluyen tareas de señalización y demarcación horizontal, se realizan de lunes a viernes durante la noche, entre las 20 y las 6, para evitar obstaculizar el tránsito en los horarios de mayor circulación.

La construcción del cuarto carril se realiza en la zona de mayor tránsito de la autopista y mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la capital bonaerense.

Asimismo, el mantenimiento, la puesta en valor y el ensanchamiento de esta infraestructura vial es clave, ya que la Autopista une la ciudad de La Plata con CABA, siendo el principal acceso sudeste a la región metropolitana desde territorio bonaerense.

La obra forma parte del plan de obras 2024-2027 de AUBASA que incluye 25 intervenciones y proyectos en sus 3 áreas de concesión, con una inversión que supera los 348.000 millones de pesos para optimizar las condiciones de circulación de 956 kilómetros de ruta.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.

Fuente: Cronos