El Mar y Sierras visitará por primera vez Mar Chiquita

Mar Chiquita se suma al calendario del Rally Mar y Sierras y será la anfitriona de la cuarta cita de la temporada, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de junio.

Coronel Vidal, la ciudad cabecera del partido, será el epicentro de la primera visita de la categoría a esta ciudad ubicada a la vera de la Autovía 2, a 65 kilómetros de Mar del Plata.

Durante el último martes, Alejandro Flores, en representación de la categoría, mantuvo una reunión con el intendente Walter Wischnivetsky, que estuvo acompañado por su secretario de Deportes, Sebastián Rioja; el secretario de Producción, Sergio García; el secretario de Inspección General, Gustavo Rivadavia y el director de Higiene y Bromatología, Alejandro Etchemendy. También estuvieron presentes Fernando Martínez, presidente del Automoto Club Mar Chiquita y Jorge Gallardo, secretario de la misma institución, que será la organizadora de esta primera visita al partido costero.

Luego del arranque en Madariaga, el exitoso homenaje a Nunzio Vernaci, el pasado fin de semana en Ranchos, el calendario de la categoría tendrá continuidad en General Lavalle, entre los días 22 y 24 de mayo y cerrará la primera mitad del año con la visita a Mar Chiquita.

Prensa Rally Mar y Sierras Oficial