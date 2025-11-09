Rally Pagos del Tuyú – Fecha 7: Schulz y un estreno triunfal; Villarino, el primer consagrado

Los navegantes rancheros, Oscar Villano, Braian Ferreyra, Yamina Ferreyra y Lisandro Villano hicieron podio

publicidad

Si de por sí el denominado “Rally Pagos del Tuyú” ya es un considerado una de las competencias más exigentes, y uno de los grandes clásicos de la llanura, esta edición 46 tuvo el doble de todo eso. Es que, en esta ocasión, el Rally Mar y Sierras visitó la localidad de General Madariaga para cumplir con una doble fecha.

Luego de la sexta disputada en la jornada sabatina, este domingo fue el turno de completar el séptimo compromiso de la temporada. Para muchos fue borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, para la dupla Gustavo Schulz y Rodrigo Disalvo que, tras vivir un sábado complicado con abandono incluido en la etapa inicial, rápidamente tuvo su desquite. Con cambio de roles dentro del Renault Clio Maxi Rally (Schulz fue piloto teniendo su debut sobre este tipo de vehículo y Disalvo cumplió con la tarea del navegante), el binomio estuvo intratable, no dejó de cosechar parciales y se quedó con el triunfo, doblegando por 1:42.3 al binomio Villarino/Urriza (Clio/Junior), quienes igualmente tuvieron más motivos para celebrar…

Con coronita: Jorge Villarino y Sebastián Urriza cumplieron con el objetivo planteado y se aseguraron anticipadamente la corona 2025 dentro la Clase Junior. La dupla protagonizó una temporada casi perfecta, de hecho, sumó 216 de los 224 puntos posibles en estas siete fechas disputadas. Tras festejar el sábado, repitieron la fórmula este domingo (para alcanzar el sexto triunfo del año) ya que con el Renault Clio aventajaron por 30.6 segundos a Marina Goicoechea/Daniel Pérez (VW Gol). “Una temporada espectacular. Trabajamos todo el año para esto y lo logramos antes del final”, indicó el campeón Villarino, que ahora buscará quedarse también con el campeonato Absoluto.

El resto de las clases: En la mayor, la MR, Schulz/Disalvo superaron por 2:37.3 a Luciano Goicoechea/Yamina Ferreyra (VW Gol MRT), quienes sumaron puntos importantes pensando en ir en búsqueda del título de esta clase.

La RC2S tuvo muchos golpes de escena. Horacio Heiland/Belén Heiland (VW Golf) imponían el ritmo hasta sufrir problemas de motor. Ezequiel Castañon/Gerardo Calcagno heredaron la punta y se ilusionaban con repetir victoria, aunque también desertaron con su VW Gol. Quienes sí resistieron en el mando fueron Alfredo Davila/Braian Ferreyra, que celebraron con el Peugeot 208 tras doblegar a José Luis Catera/Daniel Ramirez (Subaru), que obtuvieron buenos puntos para meterse de lleno en la lucha por el cetro.

Definición apasionante tuvo la Clase A, cuando Matías Segura/Oscar Villano (VW Gol) y Mauro Minetti/Rafael Di Camillo (VW Gol) llegaron al último tramo (que incluso también tuvo el condimento de algo de lluvia) separados por apenas ¡cuatro décimas! Y en ese duelo final prevaleció la dupla Segura/Villano, que se quedó con la carrera por 5.6 segundos sobre quienes siguen al frente en el torneo.

En la N3, la referencia en este domingo fue la dupla integrada por Sergio y Valentino Varas, quienes con el VW Gol aventajaron por más de siete minutos a Pablo Carcano/Lisandro Villano (Peugeot 206), los vencedores de la fecha del sábado. Estas dos duplas llegarán bien apretados a la última cita y definirán el título en ese Gran Premio.

José Bastan (navegado por Patricio Márquez) aprovechó al máximo este paso por el llano para meter doble triunfo dentro de la N7. Tras ser la referencia ayer, esta vez contó también con algo de fortuna al aprovechar el quedo de Mariano Sobre/Manuel Sobre (que lideraban) y sumó un nuevo éxito para escaparse en la cima del campeonato. Claro que no le sobró nada, ya que superó por 5.9 segundos a César Buide/Enrique De Mare (Gol) y por 13.1 a Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (Gol).

Por duplicado también festejaron Nicanor Bianco/Hernán Salvador. Con el Peugeot 206 le sacaron el mayor rédito posible a la ausencia de Pablo Veiras, con quienes venían protagonizando una batalla bien cerrada por el torneo. En este séptimo capítulo, doblegaron por 1:09.3 a Manuel Sancho/Ariel Velazquez (Toyota Etios) y por 3:06.4 a Marcelo Pérez De Marco/Ignacio Rivolta (Ford Fiesta).

La N1 también tuvo mucha emoción. Los madariaguenses Rodolfo Luján/Luciano Castañarez (VW Gol) nuevamente se hicieron fuertes en su tierra para asegurarse un nuevo éxito luego de ganarles por 10.9 segundos a Agustín Díaz/Leonardo Díaz, dupla que debió subirse a otro auto tras dañar el suyo el sábado tras un fuerte accidente y que tuvo un gran premio al terminar como escolta y seguir dando batalla por el título.

Saldo positivo también para el binomio Fabricio Bustamante/Agustín Beheraborde, ya que los líderes del torneo de la N1 Light sumaron un segundo lugar el sábado y un triunfo este domingo, ya que con el VW Gol aventajaron por 16.9 segundos a Juan Pasini/Mario Pasini (Gol) y por 1:38.5 a Pablo Bernal/Braian Figueroa (Gol).

En tanto que en la AH, la revancha también llegó para Braian Cemborain/Pablo Pereyra, ya que de la amargura por romper el motor de su Ford Escort el sábado pasaron a ser los ganadores este domingo, con Gastón Martino/Sebastián Martino (VW Senda) y Emiliano Tetaz/Santiago Harisgarat (Renault 18) completando el podio.

Clasificación Final por Clases – Fecha 7:

MR:

1) G. Schulz/R. Disalvo (Renault Clio MRT) 48:56.5

2) L. Goicoechea/Y. Ferreyra (VW Gol MRT) +2:37.3

RC2S:

1) A. Davila/B. Ferreyra (Peugeot 208) 54:12.6

2) J. L. Catera/D. Ramirez (Subaru) +2:14.4

JR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 50:38.8

2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +30.6

A:

1) Mat. Segura/O. Villano (VW Gol) 50:46.6

2) M. Minetti/R. Di Camillo (VW Gol) +5.6

3) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +2:32.2

4) A. Brossa/G. Moran (VW Gol) +3:33.1

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 51:13.6

2) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) +5.9

3) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +13.1

4) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +51.1

5) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +1:40.0

6) R. Lauro/C. Luna (VW Gol) +7:16.69

7) F. Macchi/L. Santi (VW Gol) +7:51.0

N3:

1) S. Varas/V. Varas (VW Gol) 59:20.6

2) P. Carcano/L. Villano (Peugeot 206) +7:06.7

3) S. Fernández/D. Jaime (VW Gol) +31:08.7

RC5:

1) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) 55:08.6

2) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +1:09.3

3) Mar. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +3:06.4

4) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +4:33.0

N1:

1) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) 54:11.0

2) A. Díaz/L. Díaz (VW Gol) +10.9

3) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) +1:04.4

4) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +2:32.3

5) E. Gasparri/A. Flores (VW Gol) +8:14.9

N1L:

1) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) 56:23.9

2) J. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +16.9

3) P. Bernal/B. Figueroa (VW Gol) +1:38.5

4) T. Benavídez/G. Benavídez (Chevrolet Corsa) +1:53.2

5) J. Lauria/B. Accentini (VW Gol) +2:34.2

6) E. Guzmán/C. Guzmán (VW Gol) +3:08.3

7) F. Gabilondo/L. Ruiz (VW Gol) +4:04.3

8) R. Esquenon/H. Tellechea (VW Gol) +7:33.6

AH:

1) B. Cemborain/P. Pereyra (Ford Escort) 56:53.9

2) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +1:06.0

3) E. Tetaz/S. Harisgarat (Renault 18) +5:49.7

4) A. Arriondo/N. Gondra (VW Gol) +7:09.4

5) J. C. Muiño/E. Rodogno (VW Gol) +8:45.0

6) C. Tévez/C. Escobar (VW Gol) +21:17.6

Prensa Mar y Sierras Oficial