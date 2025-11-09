Newcom: Triplete para Fortineros +60 en la Liga Metropolitana

Este domingo se disputó la última fecha de la Liga metropolitana. En el polideportivo “Diego Armando Maradona”, de Almirante Brown, la categoría +60 de Fortineros ganó sus tres encuentros: Triunfo en dos sets ante “Los Fuertes”, de Almirante Brown; Racing de Villa del Parque, y Quilmes.
Con estos resultados, finaliza en los primeros lugares, clasificando para el Súper Ocho del 14 de diciembre.
“Mis felicitaciones a todo el plantel”, destaca el DT Horacio Tebes.
LO QUE VIENE…
Torneos de Newcom En Ranchos
Fechas reprogramadas en el C.E.F: sábado 13 de diciembre Torneo femenino +60, +50 +40.
Sábado 20 de diciembre Torneo mixto +60 y el domingo 21 de diciembre Torneo mixto+40.
A los interesados pueden comunicarse por whastApp 2241688327.
Organiza: Subcomisión de Newcom.