Newcom: Triplete para Fortineros +60 en la Liga Metropolitana

Este domingo se disputó la última fecha de la Liga metropolitana. En el polideportivo “Diego Armando Maradona”, de Almirante Brown, la categoría +60 de Fortineros ganó sus tres encuentros: Triunfo en dos sets ante “Los Fuertes”, de Almirante Brown; Racing de Villa del Parque, y Quilmes.

Con estos resultados, finaliza en los primeros lugares, clasificando para el Súper Ocho del 14 de diciembre.

“Mis felicitaciones a todo el plantel”, destaca el DT Horacio Tebes.

LO QUE VIENE…

Torneos de Newcom En Ranchos

Fechas reprogramadas en el C.E.F: sábado 13 de diciembre Torneo femenino +60, +50 +40.

Sábado 20 de diciembre Torneo mixto +60 y el domingo 21 de diciembre Torneo mixto+40.

A los interesados pueden comunicarse por whastApp 2241688327.

Organiza: Subcomisión de Newcom.