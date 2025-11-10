Sergio Fredes se impuso en Ranchos, y en Magdalena

La racha dio inicio el día sábado en el Gran Premio 249º Aniversario de la Ciudad de Magdalena, donde el ciclista ranchero logró ubicarse en el primer lugar. El domingo, repitió posición, pero en casa.

Este domingo se llevó adelante en nuestra ciudad, la segunda edición del Gran premio Vuelta Laguna de Ranchos, organizado por la familia Fredes, y auspiciado por la Municipalidad de General Paz.

Se vivió una jornada estupenda desde lo climático, y también desde lo deportivo, ya que el evento contó con la participación de los mejores ciclistas del país; y un importante marco de público, se sumó para disfrutar del espectáculo.

La jornada empezó con la categoría Promocional. Allí, estuvieron presentes varios rancheros aficionados, y Damián Andreoli fue el primer local en arribar a la meta.

Los líderes de cada categoría fueron:

Promocionales 1º Pablo Galliardi

Damas 1ª Valentina Luna

Máster D 1º Néstor Varela

Máster A y Elite II 1º Agustín Basualdo

Máster B 1º Diego Torres

Elite 1º Sergio Fredes (SAT), 2º Agustín del Negro 3º Eduardo Fritz, 4º Enrique Estévez, 5º Leo Pérez, 6º Enzo Tallarico.

LÍDER EN MAGDALENA

Después de más de 25 años, las bicicletas regresaron a las calles de Magdalena con una competencia de alto nivel deportivo. El evento, fue este sábado 8 de noviembre, en un circuito de 6 kilómetros, que recorrió el EcoParque y las calles internas de la ciudad.

El ciclista ranchero, Sergio Fredes se impuso en el Gran Premio 249º Aniversario de la Ciudad de Magdalena, dando inicio a un fin de semana que quedará grabado en su recuerdo, ya que horas después logró ser profeta en su tierra, e imponerse en el 2º GP Vuelta Laguna de Ranchos.

